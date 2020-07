Kolejne chińskie firmy na czarnej liście USA

Stany Zjednoczone coraz mniej ufają Chinom.

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych dodał kolejnych 11 chińskich firm do swojej czarnej listy. Trafiają na nią przedsiębiorstwa, które mają związek z łamaniem praw człowieka przez Państwo Środka.

Od października 2019 r. do czarnej listy dodano już 48 firm, które – według Departamentu Handlu – są zaangażowane w represjonowanie m.in. Ujgurów przez chiński rząd lub proceder ten w jakiś sposób wspierają. Na przykład poprzez dostarczanie sprzętu umożliwiającego przymusowe zbieranie danych biometrycznych, analizę genetyczną czy masowe zatrzymania,

Dostawca dla 20 firm w ogniu krytyki

Jedną z firm dodanych do zestawienia jest Nanchang O-Film Tech. Dostarcza ona komponenty do ok. 20 firm z branży technologicznej i samochodowej. Wśród nich znajdują się: Amazon, Apple, Dell, GM i Microsoft. Firma produkuje kamery, ekrany dotykowe i czujniki linii papilarnych.

Po umieszczeniu Nanchang O-Film Tech na czarnej liście firma będzie miała znacznie utrudnione kontakty handlowe z amerykańskimi spółkami.

