Kolejne cięcia pasma

W ciągu dwóch ostatnich tygodni miliony Europejczyków zostało zmuszonych do zmiany trybu życia. Epidemia koronawirusa sprawiła, że coraz więcej osób pracuje zdalnie i szuka rozrywki, nie wychodząc z domu. Skutkuje to przeciążeniem infrastruktury sieciowej na Starym Kontynencie.

Komisja Europejska apeluje do operatorów serwisów internetowych o obniżenie jakości strumieniowanych materiałów wideo. Kolejnymi usługodawcami, którzy zastosowali się do prośby, są Facebook i Disney Interactive. Społecznościowy potentat zgodził się na pogorszenie jakości filmów prezentowanych europejskim użytkownikom platform Facebook i Instagram. Z kolei Disney opóźnił na czas nieokreślony start usługi Disney+ we Francji.

Platforma Disney+ zadebiutuje w Austrii, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoszech zgodnie z planem (czyli dzisiaj, 24 marca). Obniżona zostanie jednak jakość strumieniowanych materiałów.

Facebook i Disney są kolejnymi operatorami usług sieciowych, którzy zgodzili się odciążyć pasmo transmisyjne. Wcześniej zrobiły to serwisy Netflix oraz YouTube. Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, mówi, że potrzebna jest dodatkowa przepustowość sieci do celów związanych z opieką zdrowotną, a także do nauki na odległość.

fot. Disney Interactive