Kolejne częstotliwości dla 5G

Armia ustępuje cywilom.

Przedstawiciele Białego Domu poinformowali, że prezydent Donald Trump podjął decyzję o przekazaniu części pasma radiowego wykorzystywanego dotychczas przez amerykańską armię dla potrzeb cywilnych sieci 5G.

W środku pasma

Departament Obrony USA zwolni 100-megahercowy blok w zakresie od 3,45 GHz do 3,55 GHz. Jest to zupełnie nowa część widma przeznaczona dla potrzeb technologii 5G i obecnie najbardziej atrakcyjna. Na niższych częstotliwościach przyznanych telefonii 5. generacji (ok. 2 GHz) panuje spory tłok: są one już od lat zajmowane przez inne systemy łączności, takie jak telefonia 3G oraz sieci WLAN. Z kolei w przypadku najwyższych częstotliwości dla technologii 5G (ok. 26 GHz) osiąga się co prawda największe szybkości transmisji, ale jednocześnie łącza mają najmniejszy zasięg.

Zakres 3,4–3,8 GHz jest nową częścią widma przeznaczoną dla systemów 5G; może w nim pracować wiele urządzeń równocześnie i z tego właśnie powodu nadaje się on do wykorzystania na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Problem polega na tym, że w USA bloki położone w okolicach 3 GHz są w dużej części zarządzane przez Departament Obrony.

Oddanie pasma o szerokości 100 MHz nie wpłynie jednak na zdolności obronne kraju, a uruchomione w zwolnionym zakresie nadajniki będą mogły pracować z pełną mocą – uważa Michael Kratsios, pełniący funkcję dyrektora ds. nowych technologii w działającym przy Białym Domu Biurze Polityki Technicznej i Naukowej (Office of Science and Technology Policy). Armia wciąż dysponuje ponadto blokiem częstotliwości od 3,1 do 3,45 GHz.

Zwalniany zakres sąsiaduje z mającym szerokość 430 MHz blokiem pasma średniego, które wcześniej było stopniowo udostępniane dla potrzeb cywilnych przez różnych użytkowników instytucjonalnych. Oznacza to, że sieci 5G w USA będą mogły pracować obecnie na częstotliwościach od 3,45 GHz do 3,98 GHz.

Operatorzy telekomunikacyjni będą mogli przystąpić do aukcji na zwolniony zakres częstotliwości w 2021 roku. Pierwsze komercyjne systemy 5G powinny zacząć działać w nowej części widma kilka miesięcy później.

fot. Ericsson