Kolejne pogłoski o płatnym Twitterze

Jane Wong, która zajmuje się analizowaniem aplikacji Twittera, poinformowała o możliwym pojawieniu się usługi nazwanej Twitter Blue – pozwalałaby ona za opłatą skorzystać z pewnych udogodnień.

Zdaniem Wong za „błękitnego Twittera" będzie trzeba zapłacić miesięcznie 2,99 dolara. W zamian za to użytkownik otrzyma do dyspozycji funkcję cofnięcia opublikowanej wiadomości oraz tzw. kolekcje (Collections) złożone z ulubionych zakładek. Te ostatnie można będzie udostępniać obserwującym.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service "Twitter Blue", priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr