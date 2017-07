Kolejne proste komórki Nokii

Model 3310 (2017) nie był tylko eksperymentem - fińska marka wiąże duże nadzieje z rynkiem prostych telefonów. Dowodem są dwa nowe modele, które pojawiły się w bazie chińskiego urzędu certyfikacyjnego. Są to odświeżone wersje urządzeń, które były już jakiś czas temu dostępne w sprzedaży.

Pierwszy z nich to model 105. Urządzenie na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do 3310, jednak jest od niego gorzej wyposażone. Słuchawka nie ma nawet aparatu, ani wejścia na karty pamięci. Jej kluczową cechą ma być jednak cena, która może być ponad dwukrotnie niższa.

Drugi telefon to urządzenie o oznaczeniu 130. Ten model będzie już posiadał aparat, a także dwa wejścia na karty SIM. Póki co, nie znamy więcej szczegółów, jednak nie ma co spodziewać się ogromu funkcji. Urządzenia mają trafić do sprzedaży w przyszłym miesiącu.