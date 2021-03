Kolejne zarzuty dla Johna McAfee

Nie tylko podatki

Przebywający w areszcie w Hiszpanii i oczekujący na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych John McAfee ma nowe kłopoty. Prokuratorzy federalni oskarżają go o oszustwa giełdowe.

Kup kryptomonetę

McAfee, który przed laty dorobił się fortuny jako autor oprogramowania antywirusowego, został zatrzymany w Barcelonie na początku października ubiegłego roku. Amerykańskie władze, które żądają ekstradycji biznesmena, oskarżają go o to, że od 2014 do 2018 roku nie składał zeznań podatkowych. Obecnie lista zarzutów wydłużyła się o oszustwa związane z kryptowalutami.

Prokuratorzy federalni utrzymują, że McAfee prowadził dwa rodzaje nielegalnych operacji. Pierwsza z nich polegała na zakupieniu mało znanych kryptowalut, zareklamowaniu ich w serwisie Twitter i szybkim odsprzedaniu tuż po tym, gdy cyfrowe pieniądze zyskały na wartości dzięki uzyskanej rekomendacji. Drugi występek miał być związany z otrzymywaniem pieniędzy za zainicjowanie na Twitterze akcji sprzedaży nowej kryptowaluty.

Samo obracanie kryptowalutami nie jest w USA karalne; problem polega na tym, że według prokuratury działalność Johna McAfee była naruszeniem federalnych przepisów dotyczących oszustw.

Jako przykład podawany jest twitterowy wpis biznesmena z grudnia 2017 roku: McAfee kupił za ponad 100 dolarów mało znaną kryptowalutę Electroneum (ETN), a następnie poinformował, że dostał „więcej niż jedną wiadomość (DM)" że Electroneum jest „świętym Graalem kryptowaluty". Wartość ETN zwiększyła się o 40 procent w ciągu kilku godzin. McAfee sprzedał wówczas cyfrowe pieniądze z zyskiem. Od tego czasu wartość ETN spadła o niemal 90 procent.

Także w grudniu 2017 roku, twórcy nowej kryptowaluty o nazwie SETHER obiecali zapłacić Johnowi McAfee 30 procent z zysku w zamien za rozreklamowanie ich cyfrowych pieniędzy.

SEC uprzedzał

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC, Securities and Exchange Commission) kilka tygodni wcześniej ostrzegała, że osoby publiczne i celebryci namawiający do zakupów kryptowalut mają obowiązek poinformować o ewentualnym fakcie posiadania udziałów finansowych w cyfrowych pieniądzach. McAfee tego obowiązku nie dopełnił.

Według prokuratury McAfee zarobił na spekulacjach kryptowalutami 13 milionów dolarów. On sam nie przyznaje się do winy i twierdzi, że po prostu promuje walutę „która zmieni świat".

fot. John McAfee