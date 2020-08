Kolejny smartfon Motorola Razr

Przecieki nt. nowej Motoroli

W sobotę (22.08.2020 r.) specjalista od wyłapywania przecieków technologicznych, Evan Blass, opublikował na Twitterze GIF, na którym widać smartfon Motoroli, który bardzo przypomina zeszłoroczny model Razr. Na ruchomym obrazku widać obracający się telefon, na temat którego przez minione tygodnie Blass co jakiś czas publikował różne informacje.

Razr 5G

Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca Motorola będzie obsługiwała 5G. Logo i znaczek świadczący o tym widoczne są na opublikowanych zdjęciach Robocza nazwa nowej Motoroli to Razr 5G. Kształt smartfonu najprawdopodobniej nie zmieni się – zostanie w nim zastosowany również mechanizm zawiasowy – jak w poprzednim modelu.

Wygląda na to, że nowy model pozbawiony jest czujnika odcisków palców. Być może będzie on umiejscowiony w niestandardowym miejscu. Ekran Razr 5G ma być większy. W zeszłym miesiącu, specjalista zajmujący się wyświetlaczami, Ross Young, napisał na Twitterze, że Motorola zwiększa rozmiar ekranu swojego następnego Razr z 6,2 do 6,7 cala.

Blass donosił wcześniej, że w Razr 5G znajdzie się procesor Snapdragon 765 w połączeniu z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci ROM. Urządzenie będzie miało pojemniejszy akumulator niż poprzedni Razr, bo aż 2845 mAh. W nowej "żylecie" Motoroli ma się znaleźć aparat z 48-megapikselową matrycą Samsunga oraz 20-megapikselowa kamerka do selfie.

Premiera modelu z systemem Android 10 prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w tym roku.

fot. Twitter