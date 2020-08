Kolejny sposób na fake newsy na Facebooku

Pewne są tylko informacje z WHO

Walka Facebooka z fake newsami dotyczącymi koronawirusa rozpoczęła się już kilka miesięcy temu. Na przykład od czerwca br. gdy użytkownik udostępnia post opublikowany co najmniej 90 dni wcześniej, pojawia się komunikat, że informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne.

Nowe powiadomienia będą się natomiast pojawiały przy każdej próbie udostępniania treści dotyczących epidemii (nawet tych nowych). Będą one zawierały m.in. informacje skąd pochodzi dany artykuł i kiedy został po raz pierwszy udostępniony. Powiadomienia nie będą wyskakiwały tylko podczas udostępniania oficjalnych komunikatów, publikowanych np. przez Światową Organizację Zdrowia.

Skontrolowano ponad 100 mln postów

Dzięki nowej możliwości Facebook ma nadzieję spowolnić rozprzestrzenianie się nieaktualnych lub mało wiarygodnych informacji dotyczących koronawirusa. Firma ostatnio ujawniła, że usunęła już 7 mln postów z fałszywymi informacji na ten temat. W sumie serwis sprawdził ponad 100 mln postów poświęconych pandemii. Oprócz tego Facebook dociera także do użytkowników, którzy mieli do czynienia z odkrytymi przez niego fake newsami na temat COVID-19. Otrzymują oni powiadomienia z odnośnikiem do strony WHO, na której można znaleźć wiarygodne, aktualne dane.

Twitter również walczy z dezinformacją. Tam przed opublikowaniem postu wyświetla się użytkownikom pytanie, czy na pewno chcą opublikować dany materiał o koronawirusie.

Fot. Facebook