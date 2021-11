Kolejny sprzeciw wobec wykupu MGM przez Amazon

Przejęcie własności intelektualnej

Założona w 1924 roku wytwórnia filmowa Metro Goldwyn Mayer (MGM) – ta z lwem ryczącym przed rozpoczęciem projekcji – może przejść na własność Amazona. Koncern zgłosił chęć wykupu w maju br. Zaproponował cenę 8,45 miliarda dolarów. Jednak transakcja wywołuje kontrowersje. We wrześniu kilkadziesiąt organizacji, w tym gildia autorów, zgłaszało poważne zastrzeżenia do takiej operacji. Teraz protestują amerykańskie związki zawodowe.

Groźba blokowania konkurencji

Amazon ma ochotę na przejęcie własności intelektualnej wytwórni MGM, która stworzyła kilka kultowych produkcji, np. filmy „Milczenie owiec", „Robocop" i legendarną serię o Jamesie Bondzie. W ten sposób koncern zyskałby kontrolę nad tysiącami produkcji (filmów, seriali, programów).

Taki rozmach w rozwoju sekcji Prime Video Amazona niepokoi m.in. związki zawodowe w USA. Ich konsorcjum (Strategic Organizing Center) wezwało w poniedziałek (22 listopada) Federalną Komisję Handlu do zablokowania transakcji przejęcia MGM przez Amazon.

Obawy protestujących wiążą się z rosnącą pozycją rynkową koncernu, który już teraz jest gigantem technologicznym w sektorze strumieniowego przesyłania wideo. Jeszcze większa dominacja rynkowa może doprowadzić do wykluczania i dyskryminowania konkurentów, co negatywnie wpłynie na różnorodność przemysłu filmowego.

Protestujące związki zawodowe zwracają uwagę na to, że Amazon działa nie tylko jako firma świadcząca usługi streamingu, ale przede wszystkim jako sprzedawca urządzeń elektronicznych do strumieniowego przesyłania wideo i usług w chmurze, co daje mu podwójną siłę rynkową.

Wśród największych konkurentów Amazon Prime Video są Netflix, Disney+, HBO Max i Apple TV+.

fot. YouTube/G T