Kolejny sukces projektu Loon

Internet bez granic

Realizowana przez firmę Alphabet, holding Google'a, koncepcja Loon zakłada wykorzystanie balonów stratosferycznych do dostarczenia internetu do odległych, trudno dostępnych miejsc. Balony są w stanie przemieszczać się tysiące kilometrów przez setki dni. Ostatni rekord wynosił 223 dni. Teraz koncern Google poinformował, że balon pozostał w stratosferze aż 312 dni. Podróż rozpoczęła się w Portoryko. Następnie balon dotarł do Peru, gdzie przez trzy miesiące dostarczał w ramach testów łącza do internetu. Po okrążeniu globu trasa zakończyła się w Meksyku. W sumie balon podróżował 10 miesięcy i pokonał 135 tys. mil (prawie 220 tys. kilometrów).

Balon pod kontrolą

Alpabet zapewnia, że rekord czasu przebywania w stratosferze to kolejny kamień milowy w pracy nad tą technologią. Inżynierowie potrafią już budować balony bez defektów, dzięki czemu mogą się unosić przez nawet 10 miesięcy. Opracowali także szybki proces ich napełniania. Przygotowanie do startu zajmuje zaledwie 45 minut. W trakcie lotu naukowcy monitorują setki strumieni danych telemetrycznych. Po wylądowaniu balony są odzyskiwane i dalej analizowane.

Balon dostarczy internet do dżungli

Zamiarem twórców inicjatywy Loon jest pomoc w walce z wykluczeniem cyfrowym. Alphabet planuje do końca tego roku dostarczyć internet do odległych części peruwiańskiej Amazonii (we współpracy z Internet Para Todos Perú). Ma również umowę z Telesatem na wykorzystanie oprogramowania Loon do zarządzania satelitami w niskiej orbicie okołoziemskiej.

fot. Loon – Youtube