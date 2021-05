Komisja Europejska chce bardziej skutecznej walki z fake newsami

Wspólna odpowiedzialność

Urzędnicy Komisji Europejskiej nie ukrywają rozczarowania obecną polityką gigantów, mającą na celu zwalczanie zjawiska fake newsów. Oczekuje się, że firmy takie jak Facebook czy Alphabet (oraz wiele pomniejszych) złożą wkrótce jasne deklaracje dotyczące dalszych działań, mających na celu ograniczenie fali dezinformacji. Komisja oczekuje przede wszystkim, że ograniczone zostaną wszelkie formy monetyzacji nieprawdziwych treści poprzez reklamy. Nowe wymogi zostały opisane w dokumencie KE, który opublikowała agencja Reutera.

Wspólny wysiłek

Jego treść wskazuje, że dyrektor wykonawczy UE nałoży wkrótce na branżę technologiczną dodatkowe zobowiązania. Oczekiwane jest zaangażowanie nie tylko liderów, ale również mniejszych portali społecznościowych, a nawet prywatnych usług do przesyłania wiadomości, giełd reklam czy dostawców technologii do personalizacji materiałów promocyjnych. Komisja uważa, że na każdym szczeblu można coś poprawić, by sytuacja się zmieniła.

- Jednym z obszarów, w których nie udało się osiągnąć wystarczających postępów, jest demonetyzacja dezinformacji. Reklamy internetowe nadal zachęcają do rozpowszechniania nieprawdziwych treści – podkreśla dokument. Zmiany mają być jednak możliwe dzięki ostrzejszym procesom kwalifikowania i większej selekcji treści. Najprostszym rozwiązaniem będzie całkowite wydalanie podmiotów regularnie publikujących mijające się z prawdą materiały.

Potrzebne są też konkretne kryteria dotyczące umieszczania reklam pod publikacjami, bo obecnie takowe po prostu nie istnieją. Komisja oczekuje ponadto, że platformy zaczną wyróżniać osobnym symbolem reklamy polityczne. By kontrolować realizację zobowiązań, planowane jest opracowanie wskaźników, które pozwolą władzom określić jak dobrze dane medium radzi sobie z problemem. Do końca września firmy muszą przedstawić Unii własną wizję zobowiązań, co pomoże komisji podjąć decyzję o ostatecznym ich kształcie.

fot. Pixabay