Komisja Europejska odwoła się w sporze podatkowym z firmą Apple

To jeszcze nie koniec

Sprawa jest rozpatrywana już od 2016 roku, kiedy Komisja Europejska zarządziła, że Apple musi przelać 13 miliardów euro do budżetu Irlandii. Firma przez 20 lat miała korzystać z nienależnych ijej ulg podatkowych, co uznano to za nadużywanie pomocy publicznej.

Niższe podatki dla wybranych?

Ostatecznie jednak w lipcu 2020 roku sąd wydał niekorzystny dla Komisji Europejskiej wyrok. Unieważniono orzeczenie o naruszeniu przepisów podatkowych. Sąd powołał się przy tym na umowę w sprawie niższego podatku, którą Irlandia miała zawrzeć z koncernem. Apple oczywiście już dawno zapłacił zaległy podatek, co oznacza, że Komisja Europejska będzie w razie utrzymania wyroku zobligowana do zwrócenia Apple'owi pieniędzy.

Tego typu umowy budzą wątpliwości urzędu do spraw ochrony konkurencji. Jego zdaniem faworyzowanie przez państwa wybranych firm jest niezgodne z przepisami unijnymi. Sąd uważa jednak, że KE nie była w stanie udowodnić w wymagany prawnie sposób, że umowa przyniosła firmie Apple realne korzyści.

Ulga sprzeczna z prawem UE

Komisja oczywiście zamierza kontynuować walkę i zapowiada odwołanie. Sąd wielokrotnie potwierdzał zasadę, że pomimo tego, iż państwa członkowskie mają kompetencje w zakresie ustalania własnych przepisów podatkowych, muszą być one tworzone zgodnie z zasadami UE, a zwłaszcza z zasadami pomocy państwa. Przyznawanie korzyści pojedynczym firmom szkodzi uczciwej konkurencji na terenie całej wspólnoty – tłumaczy szefowa Komisji.

Apple oraz irlandzkie ministerstwo finansów nie wykazały zaskoczenia odwołaniem KE. Obie strony spodziewają się, że miną jeszcze lata, nim sprawa zostanie zamknięta.

fot. Pixabay