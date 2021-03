Komisja Europejska zatwierdziła zakup Bethesdy przez Microsoft

Kropka nad „i”

O planach wykupu Bethesdy przez Microsoft mówiło się już od dawna. Firmy publicznie ogłosiły taki plan, ale twórcy Xboksa musieli poczekać na to, by Komisja Europejska wyraziła zgodę na zawarcie transakcji. Decyzja organu jest potrzebna, gdy obie strony działają w państwach należących do Unii Europejskiej. Komisja musi wtedy ocenić, czy zakup nie będzie tworzył w przyszłości zagrożenia powstaniem monopolu.

KE nie widziała jednak żadnych przeszkód, stąd pozytywnie zarekomendowała wniosek Microsoftu. Podobną zgodę wydała też nieco wcześniej US Securities & Exchange Commision. Było to niezbędne z tego względu, że firmy prowadzą działalność również na terenie USA.

Co przyniesie czas

Zmiana nie powinna mocno wpłynąć na najbliższe projekty Bethesdy. Microsoft wprost deklaruje, że przejęcie producenta gier nie sprawi, że rozpoczęte już przez niego projekty nie trafią na konsole konkurencji lub będą opóźnione. Z drugiej strony za jakiś czas koncern mimo wszystko pewnie będzie chciał zapewnić sobie choć czasową wyłączność przy niezapowiedzianych jeszcze tytułach. Na poznanie rzeczywistych konsekwencji tej decyzji musimy zatem jeszcze poczekać.

fot. Microsoft