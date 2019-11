Kompaktowy Olympus OM-D E-M5 Mark III

Marka Olympus proponuje bezlusterkowca, w którym wszystkie podzespoły zostały zminiaturyzowane, aby uzyskać zgrabny i lekki produkt. Aparat OM-D E-M5 Mark III swoją niewielką masę (zaledwie 366 g) zawdzięcza konstrukcji poliwęglanowej. Uszczelniana powłoka jest odporna na pył, zachlapania i mróz.

Mimo niewielkich rozmiarów model jest kompatybilny z szeroką gamą obiektywów. Docelowo w sprzedaży dostępny będzie zestaw korpusu z obiektywem M. Zuiko Digital ED 12–40 mm F2.8 lub M. Zuiko Digital ED 12–200 mm F3.5–6.3. Do aparatu pasują też akcesoria systemu Mikro Cztery Trzecie, takie jak torby, mikrofony, rejestratory dźwięku i lampy błyskowe. Aby w pełni cieszyć się z możliwości sprzętu, można do niego dobrać bezpłatne oprogramowanie do obróbki i udostępniania fotografii – Olympus Workspace.

Aparat posiada matrycę 20,4 MP Live MOS i procesor obrazu TruePic VIII. Model OM-D E-M5 Mark III wyróżnia się wbudowanym 5-osiowym systemem stabilizacji obrazu i jest wyposażony w precyzyjny 121-punktowy krzyżowy układ AF.

Dodatkowo w ustawieniach aparatu znajdziemy tryby zaawansowane, m.in. Live Composition, który pozwala nakładać na siebie kilka zdjęć wykonanych przy tym samym czasie otwarcia migawki. Oprogramowanie połączy jedynie jaśniejsze sekcje, by zarejestrować smugi światła, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu prześwietlaniu ujęć. Sprzęt umożliwia też nagrywanie filmów 4K oraz C4K, robienie zdjęć 50M High Res ze statywem oraz zastosowanie ciekawych filtrów artystycznych.

W sprzedaży od połowy listopada 2019. Cena korpusu ma wynosić ok. 5390 zł.



fot. Olympus