Kompaktowy dron od Goclever

Niewątpliwą zaletą Goclever Sky Beetle są jego kompaktowe wymiary (9 cm x 7 cm x 3 cm) i ramiona wirników z systemem Flex ARM, dzięki któremu urządzenie można łatwo złożyć lub rozłożyć do pozycji startowej (co pozwala swobodnie transportować bezzałogowca nawet w kieszeni koszuli). Wbudowana w korpus kamera VGA łączy się przez Wi-Fi z aplikacją, pozwalającą na podgląd w czasie rzeczywistym ze smartfona lub tabletu. Dron może więc służyć do przekazywania obrazu z trudno dostępnych miejsc, do których nie wleci większe urządzenie.

Quadrokopter jest wyposażony w 6-osiowy żyroskop, gwarantujący stabilność podczas lotów. Dla doświadczonych pilotów, potrafiących precyzyjnie pilotować drona, istotna będzie 4-kanałowa kalibracja, która pozwala na mikro-regulację każdego z silników - tak, aby w każdych warunkach dron zachowywał się zgodnie z preferencjami i życzeniem pilota. Sky Beetle posiada również 3 tryby czułości sterowania (30%, 60% i 100%), które pozwalają dostosować parametry lotu do warunków i umiejętności pilota. Technologia ONE TOUCH umożliwia włączenie poszczególnych funkcji tylko jednym przyciśnięciem wybranego przycisku na pilocie - dzięki temu dron sprawnie wykonuje podniebne akrobacje, może wrócić samodzielnie do miejsca startu, sam również startuje lub ląduje, utrzymuje wysokość lotu i wykonuje obrót o 360°.

Wbudowana bateria 200 mAh pozwala na 8-minutowy lot o zasięgu do 50 metrów. W komplecie znajduje się 4-kanałowy pilot z uchwytem na smartfona oraz dodatkowe śmigła (łącznie 8 szt.). Goclever Sky Beetle dostępny jest w cenie 249 zł.