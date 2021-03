Komputer Predator Orion 9000 trafia do Polski

Mocarz do wszystkiego

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy komputer Orion 9000 z serii Predator, wyprodukowany przez firmę Acer. Model jest wyposażony w procesor Intel Core i9, kartę graficzną GeForce RTX 3080 lub 3090 i do 64 GB RAM-u. Użytkownik otrzyma do dyspozycji dysk HDD o pojemności 3 TB i dwa dyski SSD mieszczące po 1 TB danych.

Efektowny i efektywny

Producent chwali się obudową z hartowanego szkła, która umożliwia zaglądanie do wnętrza peceta podczas pracy. Efektowny wygląd nadają komputerowi m.in. podświetlane wentylatory Predator FrostBlade. Za chłodzenie odpowiada układ wypełniony cieczą. Acer zadbał też o możliwości modernizacji – obudowa ma 3 dodatkowe sloty na dyski HDD i dwa na dyski SSD.

Orion 9000 w zależności od konfiguracji kosztuje 18 000 – 22 000 złotych.

fot. Acer