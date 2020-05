Komputer na Dzień Dziecka! [Materiał zrealizowany we współpracy z partnerem]

Praktyka pokazuje, że choć komputer kupuje się dziecku do nauki, to w głównej mierze jest on wykorzystywany do grania. Możemy się z tym nie zgadzać, ale takie są fakty. Gry komputerowe mają natomiast to do siebie, że są najbardziej wymagającymi programami dla sprzętu komputerowego. Co wiec za tym idzie, aby gry działały poprawnie - sprzęt musi być wydajny. Nie ma bowiem nic bardziej frustrującego niż komputer, na którym wymarzona gra nie działa. Obdarowany jest nieszczęśliwy a obdarowujący ma wrażenie, ze wyrzucił sporo pieniędzy w błoto.

Ile to kosztuje



Na początku niestety trzeba przełknąć gorzką pigułkę - komputer, który sprawdzi się w grach jest drogi. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej to znaczy, że żeruje na niewiedzy kupującego. W wypadku laptopa sensowna konfiguracja będzie kosztowała co najmniej 3 tys. zł. Pecet będzie oferował większe możliwości, ale zajmie więcej miejsca i nie będzie mobilny.

Oczywiście istnieje teoretyczna możliwość złożenia tańszej konfiguracji, ale to wymaga szukania okazji na rynku części używanych. Tu trzeba mieć jednak naprawdę dobre rozeznanie, aby wiedzieć co i za ile warto kupić. Ponieważ większość osób kupujących prezenty dla swoich dzieci nie posiada takiej wiedzy w niniejszym poradniku koncentrujemy się wyłącznie na nowych urządzeniach dostępnych w sklepach.

Laptop, pecet, czy ... konsola



W ostatnich latach zdecydowana większość kupujących decyduje się na laptopa. To dobry wybór pod warunkiem, że zależy nam na mobilności i małych rozmiarach sprzętu. Niestety, wielu kupuje taki komputer, bo uważa, że jest to prostsze niż kupno peceta, gdyż nie trzeba odpowiadać na szereg trudnych pytań sprzedawcy. Tymczasem to błąd, bo kupno laptopa potrafi być znacznie trudniejsze od stacjonarnego modelu. Ten ostatni ma budowę modułową - wsadzamy do niego dokładnie to, co chcemy. W laptopie mamy dostępne wyłącznie gotowe konfiguracje i praktycznie żadnej możliwości modyfikacji. Znalezienie tego idealnego modelu, który spełni wszystkie wymagania potrafi być czasem niezwykle czasochłonne.



Stosunkowo najprostszym wyjściem jest zrezygnowanie z komputera i zakup konsoli. Pod koniec tego roku na rynku pojawi się nowa generacja konsol więc aktualna nie jest już droga i na pewno będzie kosztowała mniej niż komputer. Trzeba jednak pamiętać, że konsola nie jest tak uniwersalna jak komputer, stanowi konkurencję w dostępie do domowego telewizora. Dodatkowo, jeżeli nasza pociecha zechce grać w sieci, trzeba będzie opłacać abonament. Gdy na konsole są też nieco droższe niż pecetowe.

Na co zwrócić uwagę



Decydując się na komputer dla gracza pierwszym i najważniejszym elementem na jaki trzeba zwrócić uwagę jest karta graficzna. Zdecydowanie nie należy wybierać modeli z kartą słabszą niż GTX 1650, to absolutnie najniższa akceptowalna półka jeżeli chodzi o sprzęt do grania. Za model ze znacznie lepszą kartą RTX 2060 zapłacimy już ok 5 tys. zł, natomiast taki z mocniejszą RTX 2070 to już koszt ok. 7,5 tys zł. Na pociechę można dodać jedynie to, że konfiguracje laptopów są zazwyczaj dobrze zbilansowane i reszta podzespołów będzie dobrze dobrana.

O ile laptop jest konstrukcją zamkniętą to w wypadku peceta należy skonfigurować komputer czyli jednostkę centralną i dobrać do niej monitor, mysz i klawiaturę. Na temat każdego z tych elementów można napisać osobny tekst, więc w praktyce najlepszym sposobem jest zapytanie docelowego użytkownika jakie ma preferencje dotyczące peryferii komputerowych.



Jeżeli chodzi o jednostkę centralną - w chwili obecnej najbardziej optymalnym, czyli oferującym dobra wydajność za przyzwoitą cenę, sprzętem do grania jest procesor AMD Ryzen 5 3600 w komplecie z 16 GB pamięci RAM o prędkości 3000 MHz działający w płycie głównej za ok 350 zł, z zasilaczem 500 W i niezbyt wyszukaną obudową. Zdecydowanie najdroższym podzespołem jest karta graficzna. Jeżeli użytkownik nie jest zapalonym graczem i nie gra w najnowsze gry, można kupić kartę GTX 1650 Super za 850 zł. Jeżeli jest nieco bardziej wymagający to dobrym rozwiązaniem jest model RTX 2060 Super ale to już koszt 2000 zł. Tutaj można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych wybierając model firmy Palit - równie wydajny i dobrze działający a tańszy niż konkurencja. Cały komputer z monitorem i reszta peryferii będzie kosztował przynajmniej 6000 zł.



Oczywiście dostępne są też tańsze konfiguracje, jednak nie będą one równie dobre jak proponowana - za niższa cenę otrzymamy niższą wydajność. Nie ma od tego ucieczki i nie należy oczekiwać cudów, wszelkie okazje okazują się w końcu manipulacjami i niska cena wiąże się z zastosowaniem niskiej jakości lub wydajności komponentów. Jeżeli znamy dokładnie ulubione gry dziecka to warto sprawdzić ich wymagania i wówczas można do nich dostosować konfigurację. To jedyny sposób na zrobienie oszczędności bez ryzyka zakupu za mało wydajnego komputera.

fot. FreeSVG