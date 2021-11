Komputer zbudowany ręcznie przez Jobsa i Wozniaka na licytacji

Prapraprzodek Macbooka

Dziś (9 listopada) dom aukcyjny John Moran Auctioneers przeprowadzi licytację oryginalnego komputera Apple'a zbudowanego ręcznie przez Steve'a Jobsa i Steve'a Wozniaka. Sprzęt powstał 45 lat temu. Jest to jeden z 200 skonstruowanych wówczas komputerów. Ma on dodatkowy smaczek – jest obudowany trudnym do zdobycia drewnem koa, pochodzącym z Hawajów.

Burzliwe początki

Według informacji domu aukcyjnego Jobs i Wozniak sprzedawali pierwsze komputery Apple-1 jako osobne części. Sklep Byte Shop w Mountain View w Kalifornii odkupił partię 50 urządzeń, jednak właściciel Paul Terrell nie był zadowolony, że nie są to gotowe do działania, zmontowane urządzenia. Jobs przekonał go jednak, że w każdym z 50 kupionych pudełek są wszystkie elementy niezbędne do zbudowania maszyny.

Terrel zdecydował się niektóre z maszyn złożyć i obudować drewnem koa. Obecnie wiadomo tylko o sześciu takich drewnianych egzemplarzach – dziś na aukcji wystawiany będzie jeden z nich.

Sprzęt jak nowy

Według informacji domu aukcyjnego licytowane urządzenie jest w idealnym stanie – wyposażone jest w wiele oryginalnych części ze swojej epoki: płytę główną, monitor wideo Panasonic z 1986 r. i klawiaturę; do tego dochodzą dwie kasety magnetofonowe, trzy przewody i kserokopia oryginalnej instrukcji obsługi.

Komputer miał tylko dwóch właścicieli. Najpierw kupił go profesor elektroniki z Chaffey College w Rancho Cucamonga w Kalifornii, który później sprzedał maszynę swojemu uczniowi (w 1977 r.). Student miał zapłacić za niego 650 dolarów. Teraz może sporo zarobić – kwota spodziewana z licytacji to nawet 600 tysięcy dolarów.

Prezentację komputera można zobaczyć tutaj.

fot. YouTube/John Moran Auctioneers