Komputery Della zagrożone z powodu luki sterownika

Ukryty błąd

Ostatnio okazało się, że oprogramowanie Della, instalowane na komputerach firmy, zawiera bardzo groźną lukę. Problem dotyczy nawet kilka milionów komputerów – są to modele wprowadzone do sprzedaży w ciągu ostatnich 12 lat, również tych rozprowadzanych pod szyldem Alienware. Po latach błąd został wreszcie wykryty, a producent udostępnił łatkę oznaczoną symbolem CVE-2021-21551. Warto jak najszybciej ją zainstalować.

Nie panikujmy

Tak naprawdę mowa tu nie tyle o jednej konkretnej luce, co kombinacji kilku usterek, pozwalających włamywaczom na zmianę uprawnień w systemie. W ten sposób można doprowadzić do wykonania kodu bez konieczności wyrażenia zgody przez użytkownika.

Dell zapewnia jednak, że błąd nie był zbyt często wykorzystywany w przeszłości. Wynika to z faktu, że wymaga to uzyskania fizycznego dostępu do peceta. Ponadto przez wiele lat, aż do wydania aktualizacji, problem był szerzej nieznany. Mimo wszystko warto jednak poświęcić chwilę na pobranie nowego sterownika, jeżeli akurat znajdujecie się w grupie użytkowników zagrożonego sprzętu.

