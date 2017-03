Komputery Lenovo Legion zadebiutowały w Polsce

Lenovo Legion jest Y520 wyposażony w procesory do Intel Core i7 7 Generacji, które oferują 12 proc. wzrost wydajności w stosunku do poprzedniej generacji i 19 proc. wzrost wydajności w grach online. Model dostępny będzie w wersjach z grafikami NVIDIA GTX 1050 / 1050GTi lub AMD RX-560M, pamięcią do 16 GB RAM oraz antyodblaskową matrycą IPS 15,6 cala o wysokiej rozdzielczości i jasności 250 nitów.

Do wyboru będą także szybki dysk PCIe SSD o pojemności do 512 GB lub pojemny dysk HDD do 2TB oraz opcjonalna podświetlana klawiatura z przyciskami o skoku 1.7 mm. W celu skutecznego odprowadzania ciepła, zastosowano specjalne wentylatory oraz otwory wentylacyjne umieszczone w pobliżu karty graficznej i procesora. Lenovo stworzyło także specjalną aplikację - Lenovo Nerve Sense, która umożliwia dostosowywanie ustawień urządzenia, tj. zwiększenia prędkości działania wentylatorów, efektów dźwiękowych, priorytetu sieci, czy szybkiego nagrywania rozgrywki. Legion Y520 posiada 2 głośniki Harman o mocy 2W każdy wspierane przez technologię Dolby Audio Premium. Dzięki temu urządzenie dostarcza najwyższej jakości dźwięk dostosowany do odtwarzanych treści. Czarna obudowa laptopa została pokryta specjalną warstwą anti-finger odporną na pozostawiane odcisków i innych nieestetycznych śladów. Legion Y520 waży 2,5 kg co w połączeniu z cienkim profilem 25,8 mm czyni go mobilnym urządzeniem.

Ceny laptopa rozpoczynają się już od 3899 zł.





Legion Y720

Drugim premierowym laptopem z nowej serii jest Legion Y720. Zaprojektowany zarówno pod kątem odporności, jak i atrakcyjnego wyglądu, wyróżnia się pokrywą wykonaną w całości z anodyzowanego metalu z matowym wykończeniem, tak by dzielnie znosić codzienne użytkowanie. Został wyposażony w procesory Intel Core i7 7 Generacji, do 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk PCIe SSD o pojemności do 512 GB, który działa nawet 12 razy szybciej od tradycyjnego dysku HDD.

Legion Y720 posiada dedykowaną kartę graficzną GeForce GTX 1060, która dzięki wykorzystaniu architektury NVIDIA Pascal. Wystarczy podłączyć gogle VR do gniazda HDMI. Notebook posiada także najszybsze złącze dostępne we współczesnych komputerach PC - Thunderbolt 3, które zapewnia łatwe podłączanie urządzeń i grę z błyskawiczną szybkością.

Ciepło to odwieczny wróg wydajności w laptopach do gier, aby temu przeciwdziałać, w modelu Y720 zastosowano specjalne podwójne metalowe wentylatory oraz otwory wentylacyjne, a w aplikacji Lenovo Nerve Sense można dodatkowo podkręcić ich działanie. Ekran urządzenia o przekątnej 15,6 cala z antyodblaskową powłoką został wykonany w technice IPS. Jego wysoka rozdzielczości UHD (3840 x 2160 pikseli) i jasność na poziomie 300 nitów zapewniają komfortowe granie w każdych warunkach. Wybierając wersję z programowalną podświetlaną klawiaturą RGB, użytkownik zyskuje 4 strefy dla niestandardowych efektów świetlnych, o 15 proc. szersze przyciski w stosunku do konwencjonalnych, o skoku zaledwie 1,7 mm.

Legion Y720 posiada 2 głośniki JBL o mocy 2W każdy, a także 3W subwoofer i jest pierwszym na świecie komputerem PC z systemem Windows® wyposażonym w technologię Dolby Atmos. Sprawia ona, że gracz czuje się, jakby przebywał w centrum świata gry, a dźwięk przepływa ponad nim oraz dookoła niego z zadziwiającą precyzją i realizmem. Notebook oferuje także opcjonalny, zintegrowany odbiornik bezprzewodowy znany z konsoli Xbox One, który obsługuje maksymalnie cztery kontrolery, a jego zasięg wynosi ponad 5 metrów. Wbudowane gniazdo słuchawkowe sprawia, że można grać swobodnie bez przeszkadzania innym.

Ceny urządzenia rozpoczynają się już od 5699 zł.