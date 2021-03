Komunikator Signal zablokowany w Chinach

Bez kontroli

Rząd w Pekinie od lat walczy z aplikacjami, które zapewniają użytkownikom zbyt dużo prywatności. Nie może więc dziwić, że władze Chin niezbyt przychylnym okiem patrzyły na oferujący szyfrowane wiadomości komunikator Signal. Po ostatnich zmianach w tamtejszym firewallu, aplikacja z dniem 16 marca przestała działać.

Prywatność zagrożeniem

Będąc w Chinach oczywiście wciąż można pobrać klienta aplikacji, nie połączy się on jednak z serwerami. Jedyne sposób, by obejść ograniczenie to skorzystanie z usługi VPN, która teoretycznie też jest w Chinach nielegalna. To nie pierwszy raz, gdy Signal zostaje odłączony w Chinach. Do tej pory aplikacja jednak wracała do łask.

Z początkiem roku Signal zyskał bardzo dużą popularność w wyniku zmian regulaminu dotyczących polityki prywatności WhatsAppa. Możliwe więc, że rząd w Pekinie uznał iż stała się już zbyt dużym zagrożeniem. W ostatnim czasie został w Chinach pobrany ponad 500 tysięcy razy na samym iOS-ie.

fot. Signal