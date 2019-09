Konferencja Apple'a: iPhone 11, nowy iPad i Apple Watch 5

10 września br., podczas corocznego pokazu, Apple zapowiedział nowe iPhone'y. Ostatecznie nazywają się iPhone 11, 11 Pro oraz 11 Pro Max. Specyfikacje urządzeń nie były zaskoczeniem. Podstawowy iPhone będzie miał ekran LCD o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 1792x828. Wersja Pro będzie mieć natomiast 5,8 calowego OLED-a z rozdzielczością 2436x1125, podobnie jak nieco większy Pro Max, którego przekątna ekranu wyniesie 6,5 cala, a rozdzielczość 2688x1242.

Do wszystkich urządzeń trafi to samo CPU, czyli A13 Bionic. Na testy wydajności musimy jeszcze poczekać, choć Apple jak zawsze obiecuje, że będzie to najwydajniejsza jednostka dostępna na rynku. Projekt urządzenia od zeszłego roku nie zmienił się zbytnio, pomijając nowe warianty kolorystyczne i matowe szkło na pleckach.

Jedyną widoczną zmianą jest aparat z trzema obiektywami 12 Mpix (standardowym, ultraszerokokątnym i teleskopowym) w wersjach Pro. W najtańszym iPhonie zabraknie ostatniego z nich. Apple zaprezentował też funkcję SmartHDR, która działa w taki sposób, że iPhone uczy się rozpoznawać twarze w kadrze i korygować dynamicznie ich oświetlenie. Wszystkie modele są wyposażone w 12 Mpix aparat do selfie na froncie. Telefony będą sprzedawane z 64, 128 lub 256 GB pamięci.

Firma ujawniła też polskie ceny smartfonów:

iPhone 11 - od 3599 zł

iPhone 11 Pro - od 5199 zł

iPhone 11 Pro Max - od 5699 zł

Smartfony trafią do sprzedaży 20 września br., a od 13 września br. można składać na nie zamówienia.

To nie jedyne nowości pokazane na konferencji Apple'a. Firma zapowiedziała też iPad kolejnej generacji z ekranem 10,2 cala i baterią zapewniającą 10 godzin pracy. Nowy tablet będzie też współpracował z klawiaturą zewnętrzną oraz rysikiem Apple Pencil. Wersja z 32 GB pamięci kosztuje 1699 zł.

Potwierdziły się też przecieki o zegarku Apple Watch 5 dotyczące monitorowania snu. Poza większą liczbą sensorów (moduł GPS, kompas, czujnik dźwięku) firma zadbała też o większą energooszczędność. Zapewni ją wyświetlacz OLED, który dynamicznie spowalnia odświeżanie ekranu do 1 Hz, gdy użytkownik na niego nie patrzy. Cena to minimum 399 dolarów (1566 zł). W sprzedaży pojawi się też wersja tytanowa, która będzie kosztowała 800 dolarów (3150 zł).

