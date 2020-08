Koniec Google Play Music

Wyłączenie usługi

Doniesienia o zaniechaniu rozwijania usługi Google Play Music oraz całkowitym jej wyłączeniu pojawiały się na zmianę od kilku miesięcy. Google w końcu podał oficjalny komunikat odnośnie rezygnacji z tej aplikacji. Wygaszanie usługi nastąpi we wrześniu tego roku. Zamiast Google Play Music użytkownicy będą mogli korzystać z tak samo preinstalowanego YouTube Music.

Świadomość klientów

Zgodnie z badaniami opinii Google stwierdził przede wszystkim, że program Google Play Music nie jest zbyt znany wśród użytkowników urządzeń posiadających tę aplikację. Większość osób korzystała z ofert Spotify czy Tidal. Google pozwalając partnerom na publikowanie w sklepie Play własnych aplikacji muzycznych doprowadził tym samym do zepchnięcia Google Play Music na dalszy plan.

Co ciekawe, wiele albumów w tej aplikacji miało niższe ceny w przypadku chęci ich kupna niż oferowała konkurencja. Liczba subskrybentów była jednak w rozumieniu Google nikła, stąd decyzja o wycofaniu aplikacji.

Godne zastępstwo

Specjaliści z Google'a prawidłowo odnotowali, że możliwości, jakie daje internautom korzystanie z serwisu YouTube są większe i bardziej elastyczne niż w przypadku apki Google Play Music. Z tego powodu to YouTube Music będzie stanowiło zastępstwo dla wycofywanego programu.

Działające prężnie YouTube Premium również zdobyło więcej klientów niż Google Play Music. Mimo wszystko apka ma wiele niedociągnięć i Google ogłosiło dalsze prace nad udoskonaleniem usługi tak, aby osoby korzystające dotychczas z Google Play Music, które będą pozbawione teraz tej możliwości, odnalazły w zastępstwie ulubione funkcje. Treści z Google Play Music będzie można przenieść do YouTube Music.

Rychły koniec

Lepiej zawczasu wziąć się za przenoszenie muzyki posiadanej w Google Play Music do innych aplikacji, gdyż nie ma oficjalnego komunikatu co do tego, czy w dzień wyłączenia usługi użytkownicy zostaną poinformowani o konieczności zrobienia backupu, by nie stracić swoich danych.

Jeszcze w sierpniu część funkcji w Google Play Music zostanie powoli wyłączana, m.in. dodawanie muzyki za pomocą menadżera oraz zakupy w aplikacji. Pierwszymi krajami, które stracą we wrześniu pełen dostęp do Google Play Music, będą mieszkańcy Afryki Południowej oraz Nowej Zelandii. Następnie aplikacja ma być wygaszona we wszystkich pozostałych krajach i w grudniu tego roku oficjalnie przestać istnieć.

fot. Wikimedia