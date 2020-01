Koniec aplikacji w Chrome Web Store

Koncern Google planuje pozbyć się aplikacji internetowych z platformy Chrome Web Store. Już obecnie w sklepie nie da się zobaczyć sekcji z aplikacjami, łącząc się z nim za pomocą urządzeń innych niż te działające pod kontrolą systemu Chrome OS.

W marcu do sklepu przestaną być przyjmowane nowe aplikacje (udostępniane będą natomiast poprawki do oprogramowania, które pojawiło się tam wcześniej). Od czerwca aplikacje Chrome'a nie będą już obsługiwane w systemach Windows, MacOS i Linux (dla użytkowników, którzy korzystają z licencji Chrome Enterprise bądź Chrome Education, termin ten zostanie przesunięty do grudnia). Koniec wsparcia dla aplikacji Chrome'a (także w Chrome OS) zapowiedziany jest na czerwiec 2022 roku.

Nic nie zmieni się natomiast, jeśli chodzi o rozszerzenia i motywy do przeglądarki Chrome – nadal będzie je można pobierać z serwisu Web Store.

Programiści Google'a wyjaśniają, że od momentu uruchomienia Chrome Web Store (w 2013 roku) internet zmienił się diametralnie. Już w połowie 2018 roku większą część ruchu w sieci zaczęły generować urządzenia przenośne, takie jak smartfony i tablety, a dzięki powstaniu standardu PWA (Progressive Web Apps) osobne aplikacje przestały być potrzebne – obecnie ich funkcje jest w stanie przejąć sama przeglądarka WWW, która potrafi obsłużyć webową wersję takiego narzędzia jak na przykład Google Earth.

fot. Google