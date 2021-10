Koniec pracy hybrydowej dla pracowników Facebooka?

Rewelacje pojawiły się po ostatniej awarii działania serwisu



Brytyjski tabloid napisał, że era pracy WFH (ang. work from office) w Facebooku właśnie dobiegła końca. Gigant dał brytyjskim pracownikom trzymiesięczny termin na powrót do swoich biurek – od stycznia 2022 roku wszyscy będą musieli pojawiać się w pracy przez co najmniej połowę czasu, chyba że uzyskają pozwolenie na pracę zdalną.

Jednak firma zaprzecza dziennikarskim doniesieniom. Przedstawiciel Facebooka na łamach serwisu Techradar przyznał, że podejście „WFH na zawsze" szczegółowo opisane przez Marka Zuckerberga w maju 2020 r. podczas transmisji na żywo na jego profilu na Facebooku nadal obowiązuje. „Myślę, że możliwe jest, że w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat – może bliżej dziesięciu niż pięciu, ale gdzieś w tym przedziale – moglibyśmy osiągnąć sytuację, w której zdalnie pracuje połowa naszych pracowników" – powiedział wówczas szef firmy. Zdaniem dziennikarzy Mail Daily naciski na powrót pracowników do siedzib firmy pojawiły się po ostatniej dużej awarii serwisu. Do wyłączenia usług Facebooka na całym świecie miało dojść m.in. przez nieobecność pracowników w głównym amerykańskim biurze.

fot. Tumisu – Pixabay