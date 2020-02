Koniec smartfonów BlackBerry

Przedstawiciele chińskiego koncernu TCL Communication, obecnego producenta smartfonów marki BlackBerry, poinformowali, że 31 sierpnia zakończy się sprzedaż tych urządzeń.

W serwisie Twitter pojawił się lakoniczny komunikat: „Z żalem informujemy, że od 31 sierpnia 2020 r. TCL Communication nie będzie już sprzedawać urządzeń przenośnych marki BlackBerry. TCL Communication nie ma dalszych praw do projektowania, produkcji ani sprzedaży jakichkolwiek nowych urządzeń BlackBerry".

Urządzenia BlackBerry, będące dziełem kanadyjskiej firmy Research In Motion, zadebiutowały w 1999 r. Aparaty te pracowały pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego (BlackBerry OS) i charakteryzowały się oryginalnym wzornictwem, pełną klawiaturą w układzie QWERTY oraz funkcjami niezwykłymi w początkowym okresie rozwoju telefonii komórkowej drugiej generacji – pozwalały na przykład przesyłać wiadomości e-mail. Ze względu na stosowane systemy zabezpieczania transmisji urządzenia te były chętnie wykorzystywane przez agencje rządowe. Jednym z najbardziej znanych zwolenników marki BlackBerry był 44. prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. W czasie jego urzędowania aparaty noszące jeżynkowe logo zyskały status gadżetów celebryckich.

TCL nabyła prawa do marki i wzornictwa BlackBerry w grudniu 2016 r., krótko po tym, gdy firma Research In Motion została zmuszona do zwolnienia jednej trzeciej pracowników ze względu na spadającą sprzedaż aparatów. Tymczasem rywale modeli BlackBerry – smartfony Apple'a i urządzenia działające pod kontrolą Androida – szybko zajmowali miejsce Kanadyjczyków. W roku 2012 na całym świecie działało około 80 mln telefonów BlackBerry; w grudniu 2016 r. pozostało ich już zaledwie 16 mln.

Przejęcie przez TCL praw do marki BlackBerry zaowocowało pojawieniem się modeli BlackBerry KEYone, Motion, KEY2 i KEY2 LE. Działały one co prawda pod kontrolą Androida, ale sprzęt z serii KEY wyróżniał się na tle innych urządzeń fizyczną klawiaturą, niemal niespotykaną już w świecie smartfonów. Zbierał on dobre opinie, ale nie zyskał wystarczającego uznania klientów. Ostatni aparat z logo BlackBerry zadebiutował w 2018 r., więc należało się spodziewać, że TCL nie będzie kontynuować produkcji. Ponieważ nie słychać o kolejnym nabywcy praw do marki, można przypuszczać, że historia jeżynkowych aparatów zakończy się po 21 latach.

Jednocześnie TCL Communication zapewnia, że będzie świadczyć serwis gwarancyjny urządzeń marki BlackBerry do 31 sierpnia 2022 r. lub tak długo, jak wymaga tego prawo kraju, w którym aparaty zostały nabyte.

fot. BackBerry Mobile