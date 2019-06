Koniec tabletów Google

Rodzina tabletów Pixel Slate była ostatnią generacją tabletów produkcji Google. Slate miał być alternatywą dla droższych wersji iPadów, urządzeniem korzystającym ze specjalnej wersji systemu ChromeOS, stworzonego z myślą tabletach nowej generacji.

Google kilkanaście tygodni temu przeniosło zespół odpowiedzialny za Pixel Slate'a do innych zadań, ale dopiero po artykule w Computerworld traktującym o końcu linii Slate, firma oficjalnie potwierdziła - poprzez Ricka Osterloha - że nie pracuje nad kolejnymi modelami.

Wycofanie się Google'a z tabletów można uznać za jasny sygnał dla producentów, że tablety z Androidem przegrały z iPadami, szczególnie na płaszczyźnie bardziej profesjonalnych sposobów wykorzystania. Google jednak zapewnia, że zespół odpowiedzialny za Slate'a będzie współpracował nad kolejnymi modelami tabletów z Androidem od innych producentów. Prawda jest jednak następująca: oprócz Samsunga i Huaweia nikt nie produkuje już tabletów z Androidem z segmentu premium.

Google Pixel Slate miał ekran LCD o przekątnej 12,3-cala - działa on w rozdzielczości 3000 na 2000 pikseli. W środku znaleźliśmy układ Intel Core i7 8 gen. Tablet miał między 4 do nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz od 32 do 256 GB miejsca na dane. Podstawowa wersja kosztowała 599 dolarów.