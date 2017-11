Koniec wsparcia dla niektórych smartfonów Xiaomi

O jakie modele chodzi? Na szczęście, w tej kwestii nie ma niespodzianek - są to jedynie starsze urządzenia, których "emerytury" można było się spodziewać. Mowa o: Mi 2, Mi 2S, Mi 4i, Redmi Note 4G, Redmi 2 Prime i pierwszym Mi Note. Wszystkie wymienione dostaną MIUI 9 w grudniu lub styczniu i będzie to ostatnia aktualizacja, jaka się dla nich pojawi.

Jakie nowości przynosi MIUI 9? Xiaomi delikatnie odświeżyło wygląd wszystkich aplikacji i dodało kilka drobnych zmian jeśli chodzi o kolorystykę. To, co najważniejsze, to jednak funkcje ułatwiające codzienne użytkowanie. Teraz będzie możliwe uruchomienie dwóch aplikacji na jednym ekranie, powrócenie do poprzedniego ekranu za pomocą podwójnego kliknięcia przycisku funkcyjnego, a także korzystanie ze skrótów na ekranie blokady.