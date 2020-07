Koniec z podglądaniem ekranu?

Okulary rzeczywistości rozszerzonej

Apple rozwija okulary rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality, AR), które będą chronić prywatność użytkowników. Gdy teraz korzystamy z telefonu, każdy patrzący bezpośrednio na ekran może zobaczyć, co robimy. Istnieje już kilka sposobów zasłonięcia ekranu przed spojrzeniami z boku (np. folie prywatyzujące), ale Apple pracuje nad innowacyjnym pomysłem.

Podglądacze się zawiodą

Kiedy założymy okulary AR, informacje z iPhone'a lub iPada będą przesyłane bezpośrednio na to urządzenie, a osoby siedzące obok zobaczą „wyłączony" ekran. Jedynie użytkownik okularów będzie więc śledził to, co dzieje się na wyświetlaczu.

Nad soczewkami w okularach firma Apple pracowała kilka lat. Prawdopodobnie przeszły już etap prototypu i okulary weszły w fazę produkcji próbnej. Nie oznacza to jednak, że szybko wejdą na rynek, ale koncern jest coraz bliżej doprowadzenia pomysłu do końca.

fot. Jeshoots-com – Pixabay