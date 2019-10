Koniec ze stalkowaniem znajomych na Instagramie

Instagram od jakiegoś czasu testuje wiele nowych funkcji, między innymi ukrycie całkowitej liczby polubień pod publikowanymi postami oraz edytowanie ustawień prywatności wszystkich treści wrzucanych do sekcji Relacje. Opcje te dostępne są dla niewielkiej grupy osób, a twórcy aplikacji badają zasadność wprowadzenia takich zmian w apce. Użytkowników zaskoczyła świeżo wprowadzona aktualizacja – z Instagramu zniknęła zakładka umożliwiająca sprawdzanie, kogo obserwują, komentują i lajkują osoby, które obserwujemy.

Pierwotnie funkcję tę wprowadzono w 2011 roku. Miała ona na celu umożliwienie instagramowiczom poznawanie nowych treści poprzez dostęp do aktualności obserwowanych użytkowników. Z czasem zakładka ta przestała pełnić tę rolę i przerodziła się w narzędzie do stalkingu. Przyczyniła się do wielu nerwowych sytuacji, w których na przykład podgląd tego, co na Instagramie lajkuje partner wzbudzał zazdrość drugiej połówki. Wobec wielu negatywnych wydarzeń związanych z uzależnieniem od mediów społecznościowych oraz badań dotyczących ich negatywnego wpływu na samopoczucie internautów, usunięcie kolejnej "kości niezgody" w postaci zakładki do stalkingu wydaje się posunięciem sensowym.

Przedstawiciel Instagrama w rozmowie z serwisem BuzzFeed jako główny powód rezygnacji z zakładki, dzięki której mogliśmy podglądać lajki znajomych, podaje jednak coś innego. Podobno opcja ta była rzadko używana, a część użytkowników w ogóle z niej nie korzystała. Tak czy owak, zakładki już nie ma, a użytkownicy Instagrama muszą powrócić do ręcznego wyszukiwania interesujących treści – po hashtagach i postach proponowanych na bazie naszych dotychczasowych polubień.

fot. Gerd Altmann/Pixabay