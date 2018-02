Koniec związku może oznaczać problemy związane z prywatnością online

Prywatność staje się pojęciem coraz bardziej płynnym w świecie cyfrowym, a związki nie stanowią wyjątku. Na przykład 70% par udostępnia sobie hasła, PIN-y czy odciski palców umożliwiające uzyskanie dostępu do urządzeń, podczas gdy 26% przechowuje poufne dane na urządzeniu swojego partnera/partnerki: jak np. prywatne wiadomości czy intymne zdjęcia lub filmy. Ponadto ludzie przechowują poufne dane na kontach i urządzeniach, które współdzielą z drugą połówką - na przykład informacje finansowe czy dane związane z pracą.

Wszystko jest w porządku, dopóki związek ma się dobrze i dane znajdują się w godnych zaufania rękach, jednak po zerwaniu mogą pojawić się problemy. Gdy coś zaczyna się psuć, współdzielenie intymnych wspomnień na urządzeniach lub kontach online przestaje być naturalnym elementem związku i może zmienić się w koszmar pod względem prywatności.

Spośród osób, które doświadczyły rozstania, 12% ujawniło lub chciało publicznie ujawnić prywatne informacje swojego byłego partnera/partnerki w ramach zemsty, 12% zniszczyło lub chciało zniszczyć urządzenie swojego/swojej eks, a 21% szpiegowało byłego partnera/partnerkę za pośrednictwem kont, do których miało dostęp. Można również mówić o pewnym ryzyku finansowym, gdyż jedna osoba na dziesięć (10%) przyznała się do wydawania pieniędzy swojego byłego partnera/partnerki online.

Co ciekawe, można dostrzec pewne różnice ze względu na płeć, ponieważ mężczyźni znacznie bardziej niż kobiety są skłonni do publicznego ujawniania prywatnych informacji swojej byłej partnerki w ramach zemsty (17% w porównaniu z 7%) oraz wykorzystywania informacji swojej eks do własnych celów (17% w porównaniu z 8%). Z kolei kobiety są bardziej skłonne usunąć po zerwaniu wszystkie informacje byłego partnera z własnego urządzenia (55% w porównaniu z 49%) oraz wszystkie zdjęcia i filmy z nim (56% w porównaniu z 48%).

Jednak kobiety również nie wahają się stosować ukradkowych działań - 33% kobiet przyznało się do szpiegowania byłych partnerów za pośrednictwem portali społecznościowych, podczas gdy w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi 28%.

Na szczęście rozstanie nie musi oznaczać zagrożenia dla prywatności. Zawsze należy pamiętać o zmianie haseł do kont, do których dostęp posiada były partner/partnerka.