Konkurs NVIDIA dla fanów Mass Effect: Andromeda

Aby wziąć udział w zabawie, należy wykonać zdjęcie w grze Mass Effect: Andromeda za pomocą narzędzia NVIDIA Ansel, zamieścić je w serwisach Facebook lub Twitter z hashtagiem #SHOTWITHGEFORCEGTX i #MASSEFFECT oraz znacznikiem @NVIDIAGeForce. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w artykule na stronie producenta.

Główna wygrana to unikalny komputer inspirowany grą Mass Effect: Andromeda, a nagrodami pocieszenia za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca są karty graficzne GeForce GTX 1080 Ti. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie marki GeForce w postaci tapet na pulpit monitora.

NVIDIA Ansel to innowacyjna metoda wykonywania zrzutów ekranu w grach. Ansel działa jak aparat fotograficzny, który potrafi uchwycić najciekawsze momenty rozgrywki w sposób, który do tej pory nie był możliwy do uzyskania. W tytułach obsługujących Ansel gracze mogą ustawić wirtualny aparat pod dowolnym kątem, zastosować filtry, wykonać zdjęcia w superrodzielczości, a nawet przechwytywać obrazy o 360-stopniowym polu widzenia do obejrzenia na telefonie komórkowym, komputerze lub za pośrednictwem zestawu VR. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć na stronie poświęconej technice Ansel.