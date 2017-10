Konsola Xbox One S z grą Assassin's Creed Origins

W zestawie znajdują się:

- Konsola Xbox One S z dyskiem twardym o pojemności 500 GB, w kolorze białym

- Kontroler bezprzewodowy Xbox z technologią Bluetooth i gniazdem słuchawkowym 3,5 mm, w kolorze białym

- Cyfrowa edycja gry „Assassin's Creed Origins" w polskiej wersji językowej (napisy)

- 1-miesięczny abonament usługi Xbox Game Pass, oferujący nieograniczony dostęp do katalogu ponad 100 gier Xbox One i Xbox 360

- 6-miesięczny abonament Xbox Live Gold, oferujący możliwość gry online ze znajomymi oraz dostęp do bezpłatnych gier w ramach programu Games with Gold i zniżek na zakup gier w Sklepie Xbox

- Kabel HDMI

Assassin's Creed Origins

Odwiedź starożytny Egipt, jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w historii ludzkości, które miało wpływ na dalsze dzieje wielu cywilizacji. Odkryj sekrety kryjące się w cieniu wielkich piramid, zapomniane legendy, tajemnice ostatnich Faraonów, a także zawartą w utraconych hieroglifach, prawdziwą historię o początkach bractwa Assasynów. Przez ostatnie cztery lata, twórcy odpowiedzialni za grę Assasin's Creed IV Black Flag pracowali nad nowym rozdziałem opowiadającym historię Assasynów. Walcz w zupełnie nowy sposób, płynnie przełączając się pomiędzy broniami dystansowymi, orężem przeznaczonym do walki w zwarciu, aż po ten stworzony do starć z wieloma wrogami naraz. Wybierz ulubione umiejętności asasyna, a następnie ulepszaj je, przemierzając bogaty świat starożytnego Egiptu, wykonując różnorodne zadania oraz przeżywając porywające przygody w trakcie swojej podróży. Gra Assassin's Creed Origins pojawi się w polskiej wersji językowej 27 października 2017 r. Aktualizacja Xbox One X Enhanced gry Assassin's Creed Origins, wprowadzającą obsługę formatu 4K, będzie dostępna do pobrania bezpłatnie po premierze konsoli Xbox One X, zaplanowanej na 7 listopada 2017 r.