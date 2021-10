Konsolowy debiut Microsoftu

Tego dnia miała miejsce światowa premiera pierwszej konsoli do gier wyprodukowanej przez Microsoft. Koncern z Redmond przedstawiając maszynę o nazwie Xbox rzucił rękawicę dominującym do tej pory na rynku japońskim producentom konsoli – firmom Sony i Nintendo. Była to zarazem pierwsza w historii konsola, w której zamontowano dysk twardy (najpierw o pojemności ośmiu, a później 10 GB) do zapisu stanów gier.

Model okazał się umiarkowanym sukcesem komercyjnym: sprzedano 24 milionów urządzeń, podczas gdy PS2 znalazła ponad 155 milionów nabywców, a GameCube – 22 miliony. Do tego pierwsza wersja Xboksa charakteryzowała się sporą awaryjnością z uwagi na wadliwie zaprojektowany system chłodzenia. Mimo wszystko wyniki były na tyle zachęcające, że Microsoft zdecydował się kontynuować ten projekt. Następny model, Xbox 360 (zaprezentowany w 2005 roku), sprzedał się już znacznie lepiej – w ponad 93 milionach egzemplarzy.

fot. Wikipedia