Konstelacja Starlink posłuży jako system nawigacji?

Nie tylko szerokopasmowy internet

Sygnały wysyłane przez umieszczone na niskich orbitach okołoziemskich satelity wchodzące w skład sieci Starlink mogą być wykorzystywane jako system nawigacji. Przypomnijmy, że ich podstawowym zadaniem ma być dostarczanie usług internetowych do odległych miejsc na całym świecie.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irivine opracowali metodę wykorzystania sygnałów nadawanych przez satelity firmy SpaceX do dokładnego zlokalizowania wybranych punktów na Ziemi, podobnie jak to robi GPS. Ich algorytmy zastosowały sygnały z sześciu satelitów Starlink, aby wskazać konkretną lokalizację z dokładnością do 8 metrów. Swoje odkrycia badacze ogłosili w zeszłym tygodniu (22 września).

Dokładniejsza i bezpieczniejsza nawigacja

Konstelacja Starlink ma być stale powiększana, co zdaniem naukowców zwiększyłoby dokładność techniki nawigacji i geolokalizacji. Ten alternatywny system nawigacyjny miałby być bezpieczniejszy niż globalnie dziś wykorzystywany GPS. Powszechne zastosowanie tego ostatniego sprawia, że może on być stosunkowo łatwym celem ataków. Poza tym satelity GPS są bardziej podatne na zakłócenia, ponieważ znajdują się dalej od Ziemi niż zamieszczone na niskich orbitach okołoziemskich satelity Starlink.

Szczegółowe wyniki badań naukowców mają być opublikowane w najbliższym wydaniu czasopisma „IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems". Więcej informacji na temat eksperymentu znajduje się tutaj.



fot. SpaceX – Unsplash