Konta Donalda Trumpa w social mediach zawieszone

Kontrowersyjne nagranie

Konta Donalda Trumpa w serwiach Twitter, Instagram, YouTube oraz Facebook zostały zawieszone z powodu naruszenia regulaminu usług. Wszystko ma związek z nagraniem wystąpienia, jakie ustępujący prezydent umieścił na swoich kanałach społecznościowych. Było ono kierowane do uczestników zajść pod Kapitolem. Grupa zwolenników Trumpa wdarła się do budynków senatu, gdzie doszło do zatwierdzenia zwycięstwa kontrkandydata. Uczestnicy zajść mieli broń, podczas zamieszek postrzelono śmiertelnie jedną kobietę.

Podburzające nagranie?

Choć Trump apelował do demonstrantów o rozejście się, jednocześnie wyraził zrozumienie dla ich postawy i podkreślił raz jeszcze, że wybory prezydenckie w USA nie były przeprowadzone uczciwie. Stwierdził, że rozumie rozgoryczenie uczestników zajścia.

Obwieszczenie prezydenta nie spodobało się z tego względu moderatorom Twittera i Facebooka, które zdecydowały się usunąć nagranie i zawiesić tymczasowo konto prezydenta – na Twitterze na 12 godzin, na Facebooku z kolei na 24 godziny. Twitter dał prezydentowi czas na samodzielne usunięcie naruszających regulamin treści. Niedostosowanie się do wymogów spowoduje dalszą blokadę konta. Jeżeli taka działalność będzie kontynuowana przez Trumpa, serwis grozi mu nawet stałą blokadą.

Powolny koniec immunitetu

To bezprecedensowe działanie, ponieważ Trump jako wciąż urzędujący przywódca ma zapewnione specjalne przywileje. Tylko ze względu na nie jego posty od dawna są oznaczane jako mogące wprowadzać w błąd, a nie usuwane.

Facebook uważa, że musiał zareagować w ten sposób, bo obwieszczenie zamiast łagodzić nastroje, może dodatkowo zachęcać demonstrantów do działania. Twitter ma na ten temat podobne zdanie, dodając, że fałszerstwo wyborcze to sporna teza. Działania serwisów to jedno z ostatnich ostrzeżeń dla Trumpa, by zmienić retorykę – wraz z utratą stanowiska wszyscy będą mogli traktować go jak zwykłego użytkownika.

fot. Pixabay