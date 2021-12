Konto premiera Indii na Twitterze zostało „na krótko skompromitowane"

Rząd: zignoruj te informacje

Oficjalne konto premiera Narendry Damodardasa Modiego, z ponad 73 milionami obserwujących na Twitterze, jest jednym z najbardziej popularnych miejsc w sieci społecznościowej. Biuro premiera podało wczoraj (11.12.2021), że konto zostało na krótko zhakowane.

Fani @narendramodi mogli przeczytać wpis, że Indie oficjalnie przyjęły bitcoin jako legalny środek płatniczy. Wzbudziło to podejrzenia o włamanie przede wszystkim ze względu na to, że rząd w New Delhi w ostatnich miesiącach zapowiadał wprowadzenie surowych przepisów zakazujących rozwijania kryptowalut. W tweecie, który zawierał link do strony internetowej, stwierdzono, że władze kupiły kilka bitcoinów, które będą rozprowadzone wśród mieszkańców kraju.

Kontrowersyjny tweet usunięto, a biuro premiera napisało, że konto Modiego zostało w pełni zabezpieczone, a wszelkie wpisy udostępnione w ostatnim czasie „muszą zostać zignorowane". Nie wiadomo, kto włamał się na konto. Strona, do której prowadził odsyłacz, nie działała w momencie publikacji tweeta.

fot. Twitter