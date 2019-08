Kontrola rodzicielska w Spotify

Użytkownicy serwisu Spotify w Irlandii mają obecnie do dyspozycji funkcję kontroli rodzicielskiej. Niebawem pojawi się ona także w innych krajach.

Kontrola rodzicielska jest dostępna w ramach planu „Premium dla rodziny" (kosztującego w Polsce 29,99 zł miesięcznie). Ten wariant abonamentu pozwala słuchać strumieniowanej muzyki maksymalnie sześciu użytkownikom (każdy z nich ma do dyspozycji wszystkie funkcje zwykłego konta typu premium, takie jak brak reklam, dźwięk wysokiej jakości i możliwość pobierania utworów na urządzenie lokalne).

Właściciel działającego w ramach planu „Premium dla rodziny" konta administracyjnego otrzymuje dodatkowe uprawnienia w postaci możliwości filtrowania utworów. Pozwala to blokować piosenki zawierające wulgaryzmy albo całe kanały, co do których istnieje podejrzenie, że zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

fot. Spotify