Kontroluj „kulturalne" zasoby swojego smartfona

Skorzystaj z Sofy.

Aplikacja o nazwie Sofa to program do gromadzenia różnego rodzaju wytworów świata kultury w jednym miejscu i ich porządkowania. Można tu katalogować książki, filmy, podcasty, seriale i gry. Podręczne listy pomagają szybko odszukać to, co jakiś czas temu wpadło nam w oko i co chcieliśmy „kiedyś" obejrzeć, przeczytać itp.

Obsługa aplikacji jest bardzo intuicyjna. Tworzenie katalogów odbywa się poprzez wbudowaną wyszukiwarkę. Można też tworzyć własne listy, np. „Top do przeczytania" lub „Na prezent". Jedynym minusem programu jest właśnie ograniczona baza zasobów, z której możemy dodawać pozycje do naszych list, a więc nie każdy znajdzie tu wszystkie wymarzone elementy z ulubionej niszy. Nie przewidziano opcji dodawania swoich propozycji do bazy Sofy.

Kilka w jednej

Jeśli potraktujemy aplikację Sofa jako pomoc w katalogowaniu tytułów istniejących w bazie bądź też jako „przypominajkę" o treściach, po które mieliśmy w najbliższym czasie sięgnąć, to program ten spisze się dobrze. Są tu dodane popularne pozycje ze świata kultury, więc bez problemu można zrezygnować z kilku różnych aplikacji do katalogowania poszczególnych dzieł. Tytuły filmów lub książek nie wylecą już z głowy, bo będę grzecznie siedzieć w Sofie.

Program wymaga dopracowania i poszerzenia bazy zasobów, ale jego potencjał jest niezły. W tej chwili apka jest bezpłatna, z ewentualnymi mikropłatnościami np. za inne niż podstawowe motywy kolorystyczne interfejsu.

Aplikację można pobrać ze sklepu Apple'a.

fot. Apple