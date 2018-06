Konwertowalny ASUS ZenBook Flip 14

ZenBook Flip 14 mierzy tylko 13,9 mm w profilu i waży zaledwie 1,4 kg, gwarantując mu miano jednego z najsmuklejszych laptopów konwertowalnych wyposażonych w osobną kartę graficzną.

Obudowa ZenBooka Flip 14 jest w całości wykonaną z jedno kawałka aluminium. W kompaktowej konstrukcji zintegrowano 14-calowy ekran, a mimo tego laptop zajmuje mniej miejsca, niż wiele modeli 13-calowych. Pokrywa jest ozdobiona charakterystycznym wykończeniem z metalu ozdobionego koncentrycznymi kręgami, inspirowanym filozofią Zen. ZenBook Flip 14 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: Icicle Gold (złoty) i Slate Grey (szary).

Wszechstronny zawias ErgoLift zintegrowany w ZenBook Flip 14 umożliwia obracanie pod kątem 360° i wykorzystuje precyzyjnie zaprojektowany mechanizm, który pozwala na płynne zmienianie trybu pracy.

Wydajność w smukłej obudowie

ZenBook Flip 14 oferuje bardzo duży wzrost wydajności w porównaniu do swojego poprzednika. Zastosowana w laptopie ZenBook Flip 14 osobna karta graficzna GeForce MX150 wykorzystuje architekturę NVIDIA Pascal do zapewniania wydajności podobnej do GPU desktopowych, natomiast procesor Intel Core i7 najnowszej generacji zapewnia mu o 20% wyższą moc obliczeniową niż w poprzednim modelu.

ZenBook Flip 14 został zaprojektowany dla osób aktywnych i oferuje im możliwość pracy przez cały dzień na jednym naładowaniu baterii. Specjalna bateria litowo-polimerowa zapewnia laptopowi długi czas działania sięgający 13 godzin, jak również obsługuje technologię szybkiego ładowania, dzięki której można naładować ją do 60% pojemności w ciągu zaledwie 49 minut.

Obraz i dźwięk

Pomimo tego, że obudowa laptopa ZenBook Flip 14 jest tak kompaktowa jak w niektórych laptopach 13-calowych, udało się wyposażyć go w 14-calowy ekran dotykowy NanoEdge. Konstrukcja ta charakteryzuje się smukłą ramką mierzącą w profilu jedynie 7,15 mm, oferuje maksymalną powierzchnię ekranową przy najbardziej kompaktowych rozmiarach oraz zapewnia laptopowi ZenBook Flip 14 imponujący stosunek ekranu do obudowy na poziomie 80%.

W celu dostarczania najlepszych możliwych wrażeń laptop ZenBook Flip 14 wykorzystuje moc ekskluzywnych technologii ASUS. Szeroka gama kolorów ze 100% pokryciem przestrzeni barwnej sRGB i współczynnikiem kontrastu 1000:1 zapewniają bardziej żywe i realistyczne kolory. Ponadto technologia ASUS Splendid automatycznie dostraja parametry ekranu do dowolnego typu wyświetlanych treści. Rozwiązanie to oferuje również tryb Eye Care, który nawet o 30% redukuje emisję światła niebieskiego, zmniejszając ryzyko bólu oczu podczas długich sesji spędzonych przed ekranem. ASUS Tru2life Video to wyjątkowa technologia udoskonalania obrazu wideo w czasie rzeczywistym, która optymalizuje wygląd każdego piksela w każdej klatce animacji, zapewniając o 150% lepszy kontrast i doskonałą ostrość.

Dla uzyskania naprawdę imponującego dźwięku ZenBook Flip 14 oferuje system dźwiękowy certyfikowany przez firmę Harman Kardon. W jego skład wchodzi mieszanka doskonałej jakości sprzętu, w tym technologia inteligentnego wzmacniacza zapewniająca głośniejszy dźwięk bez zakłóceń - oraz inteligentnie zaprojektowanego oprogramowania dla zagwarantowania najlepszych możliwych wrażeń dźwiękowych.

Mobilna produktywność

ZenBook Flip 14 jest wyposażony w pełną gamę złącz, w tym USB Type-C do podłączania dowolną stroną wtyczki, umożliwiające superszybkie transfery danych. Dysponuje on również dwoma złączami USB 3.1 Gen 1 Type-A, złączem HDMI oraz gniazdem na karty microSD, dzięki czemu można łatwo podłączyć wszystkie swoje aktualnie posiadane i w przyszłości nabywane urządzenia peryferyjne.

Zastosowana w laptopie pełnowymiarowa, podświetlona klawiatura o skoku klawisza 1,4 mm sprawia, że pisanie staje się bardziej komfortowe i precyzyjne. Precision Touchpad został tak zaprojektowany, aby zagwarantować użytkownikom maksymalną wygodę oraz precyzję i posiada szklaną powłokę dla bardziej płynnego sterowania. W touchpadzie jest także zintegrowany czytnik linii papilarnych.

Na pokładzie ZenBook Flip 14 znajdziemy system operacyjny Windows 10. Obsługuje on najnowsze kreatywne i oszczędzające czas funkcje, takie jak Windows Ink, Cortana, Modern Standby, tryb Continuum oraz logowanie za jednym dotknięciem (z odczytem linii papilarnych) przy wykorzystaniu funkcji Windows Hello.

ZenBook Flip 14 obsługuje również ASUS Pen - aktywne piórko zapewniające naturalne wrażenia podczas korzystania, które jest w stanie wykryć 1024 stopnie siły nacisku. Dzięki obsłudze ASUS Pen oraz przestrzeni roboczej Windows Ink, w połączeniu z zastosowaniem mocy osobnej karty graficznej, laptop ZenBook Flip 14 pozwala użytkownikom na kreatywną twórczość i to praktycznie w dowolnym miejscu.