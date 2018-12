Konwertowalny laptop oraz gamepad w ofercie techBite

Laptop ARC 11.6 techBite to ultralekki laptop z 11,6-calowym ekranem (IPS FHD 1920x1080 pix), który jest dotykowy i obrotowy (360 stopni), co zwiększa uniwersalność jego zastosowania i możliwości. Z tego względu daje pełną swobodę użytkowania i dopasowania go do własnych potrzeb. Świetnie sprawdza się w domowym, służbowym i szkolnym zastosowaniu - jako wsparcie pracy, rozrywki i nauki. Dobre wrażenie dopełnia jego niewielka waga - 1 kg - dzięki czemu laptop jest nie tylko elastyczny, lecz też kompaktowy i lekki. Z powodzeniem mieści się do kobiecej torebki i sprawdza się także podczas pracy w podróży i na mieście. Elegancji dodaje mu materiał RubberTouch, którym jest otoczony.

Dobre wrażenie dotyczące ARC 11.6 pozostaje także po wielu godzinach pracy. A to za sprawą wydajnego, a jednocześnie energooszczędnego procesora Intel Celeron N4000 o taktowaniu 2.6 GHz i 4 GB pamięci RAM. Procesor wykorzystuje architekturę Gemini Lake i został wykonany w litografii 14 nm oferując szereg usprawnień. Przede wszystkim charakteryzuje się dużą wydajnością i szybkością przy pracach na programach oraz podczas przeglądania Internetu. Za grafikę odpowiada z kolei układ Intel UHD Graphics 600. Laptop ma także 32 GB pamięci na dane, które można rozszerzyć za pomocą dysku SSD na złączu M.2 oraz bez limitu i ograniczeń przestrzennych - w chmurze np. Microsoft OneDrive. Wyposażenie laptopa w czytnik linii papilarnych wbudowany w touchpad umożliwia wykorzystanie funkcji WINDOWS HELLO do zalogowania się jednym dotknięciem palca. Ta funkcja jest efektownym i praktycznym ułatwieniem dla każdego użytkownika. Ponadto model posiada moduł Wi-Fi w standardzie 802.11b/g/n umożliwiający łączenie się z Internetem i transmisję danych. Połączenia wideo ułatwia wbudowana kamera VGA.

Urządzenie pracuje pod kontrolą preinstalowanego systemu WINDOWS 10 HOME BASIC 64 bit. Dzięki temu korzystanie z laptopa jest komfortowe i proste, a użytkownik może wybierać spośród szerokiej gamy dostępnego oprogramowania.

ARC 11.6 marki techBite jest wyposażony w akumulator, który zapewnia do 5 godzin pracy. Laptop ma kilka wejść oraz portów gwarantujących kompatybilność sprzętu z innymi urządzeniami. Do dyspozycji otrzymujemy: USB 2.0 i USB 3.0, mini HDMI, Jack 3,5 mm oraz slot na kartę microSD. Laptop dostępny jest w cenie 869 złotych.





Gamepad Flix

Drugim urządzeniem ubogacającym ofertę techBite jest Flix Gamepad - solidny i uniwersalny kontroler dedykowany wszystkim graczom, a w szczególności fanom urządzeń z Androidem (smartfonom, tabletom). Urządzenie zapewnia maksymalną swobodę i bezprzewodową rozrywkę, dzięki modułowi Bluetooth za pomocą którego łatwo sparujemy go z innymi urządzeniami.

Producent zapewnia, że Gamepad Flix jest wygodny i odpowiednio wyważony, dzięki czemu pewnie leży w dłoni. Jest wyposażony w najważniejsze dla graczy przyciski: 10 przycisków akcji oraz 4 "wyzwalacze" umieszczone na górze (2x souldery i 2x triggery). Posiada również 2 w pełni funkcjonalne analogi 360 stopni zapewniające maksymalną precyzję i wygodniejsze sterowanie oraz opcję turbo umożliwiającą zwolnienie palców i jednoczesny odpoczynek przy ciągłej grze.

Długi czas działania pada na jednym cyklu ładowania zapewnia wbudowany akumulator o pojemności 600 mAh (o jego stanie naładowania informuje wskaźnik LED poziomu baterii).

Gamepad jest kompatybilny z całą gamą urządzeń dzięki czemu jest doskonały dla każdego gracza. W efekcie można cieszyć się gamingiem na smartfonach z Androidem i Flix TV Box, a także na pecetach (Windows XP, Vista/7/8/10, Linux), laptopach oraz na PS3, bez konieczności zakupu osobnych kontrolerów. Gamepad Flix dostępny jest w cenie 79 zł.