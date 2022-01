Kopyto Pegasusa uderza w Salwador

Dział marketingu NSO zaciera ręce

Według nowego śledztwa przeprowadzonego przez The Citizen Lab i Access Now Pegasus został podobno użyty do zainfekowania urządzeń 35 dziennikarzy i członków społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się badaniem korupcji w Salwadorze.

Izraelskie przedsiębiorstwo NSO Group było wielokrotnie wykorzystywane do atakowania dziennikarzy, obrońców praw człowieka, a nawet niektórych przywódców politycznych. Firma sprzedawała oprogramowanie wszystkim chętnym, zarówno demokratycznym rządom (do walki z terroryzmem), jak i reżimom (do walki z politycznymi przeciwnikami). O programie zrobiło się głośno w momencie, kiedy wyciekły informacje dotyczące ważnych polityków, głów państw i przywódców duchowych z całego świata.

Według Access Now, organizacji broniącej cyfrowych praw obywatelskich, trwająca prawie półtora roku kampania inwigilacyjna w Salwadorze jest jednym z najbardziej intensywnych zastosowań Pegasusa do atakowania dziennikarzy.

„Widziałem wiele przypadków użycia Pegasusa, ale to, co było szczególnie niepokojące, tutaj, to zestawienie go z fizycznymi groźbami i brutalnym językiem wobec mediów w Salwadorze" – powiedział agencji AP badacz Citizen Lab Scott-Railton.

Nie należy zapominać, że to właśnie rząd w Salwadorze zasłynął w zeszłym roku z wprowadzenia nowego prawa, które uczyniło bitcoina oficjalnym środkiem płatniczym i wymagało jego używania do płatności przez firmy. Spotkało się to natychmiast z ostrą reakcją międzynarodowych organów regulujących światowe finanse, zaniepokojonych utratą kontroli.

Raport Laboratorium Obywatelskiego zauważa, że nie może nawiązać bezpośredniego związku między zainfekowanymi urządzeniami a rządem Salwadoru, a rzecznik prezydenta Bukele zaprzeczył temu powiązaniu, twierdząc, że „Salwador nie jest w żaden sposób powiązany z Pegasusem ani nie jest klientem NSO Group". Urzędnik oświadczył, że rząd prowadzi dochodzenie w sprawie prób włamania do urządzeń dziennikarzy.

fot. Igor Saveliev – Pixabay