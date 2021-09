Koreańczycy karzą Google'a

Google w Korei na cenzurowanym

Agencja Reutera poinformowała, że Koreańska Komisja Sprawiedliwego Handlu zbadała działania giganta technologicznego pod kątem blokowania lokalnym producentom smartfonów możliwości korzystania ze zmodyfikowanych wersji Androida.

Regulator antymonopolowy nałożył na Google'a kare w wysokości 207 miliardów wonów (176,64 miliona dolarów) za „nadużywanie swojej dominującej pozycji rynkowej do ograniczania konkurencji na rynku mobilnych systemów operacyjnych". To nie pierwsza porażka, jaką firma z Mountain View, poniosła w Korei. Na początku tego miesiąca (wrzesień 2021 r.) tamtejszy parlament uchwalił ustawę zakazującą głównym operatorom sklepów z aplikacjami, takim jak Google, zmuszania programistów do korzystania z ich systemów płatności.

fot. Gerd Altmann – Pixabay