Koronawirus wypłoszył Google'a

Z powodu wybuchu epidemii koronawirusa firma Google podjęła decyzję o czasowym zamknięciu biur w Chinach. Dotyczy to wszystkich placówek koncernu w Chinach kontynentalnych, Hongkongu i na Tajwanie.

Rzecznik Google'a oświadczył, że na razie biura są zamknięte ze względu na przedłużenie święta Księżycowego Nowego Roku, będące wynikiem rozporządzenia chińskich władz; ma ono ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Poza tym wyszukiwarkowy potentat tymczasowo ogranicza służbowe podróże do Chin kontynentalnych i do Hongkongu. Firma zaleca też pracownikom wracającym do Stanów Zjednoczonych z Państwa Środka, aby na razie pozostali w domach (to samo dotyczy osób, których bliscy wracają właśnie z Chin).

Google nie świadczy, co prawda, swoich najpopularniejszych usług internetowych w Chinach, ale utrzymuje cztery biura w tym kraju. Firma współpracuje z wieloma dostawcami elementów do takich urządzeń jak smartfony z serii Pixel i głośniki Google Home.

Podróże służbowe na Daleki Wschód ograniczyły również firmy Facebook i Apple; ta ostatnia zamknęła także jeden sklep detaliczny w Chinach. Od momentu wybuchu epidemii koronawirusa stwierdzono co najmniej 6000 przypadków zakażeń i 170 zgonów.

fot. Arek Socha/Pixabay