Kosmiczna technologia - Mad Catz RAT Pro X+

Myszki RAT są jednymi z bardziej popularnych rozwiązań dla graczy poszukujących urządzeń modularnych. Nowy model nie tylko pozwala na pełną dowolność w ustawieniu poszczególnych komponentów, ale jednocześnie został wykonany z materiałów, których nazwy spotykamy najczęściej przy specyfikacji sportowych aut, czy w przemyśle lotniczym.

Kosmiczna technologia

Główny szkielet RAT Pro X+ zbudowano na bazie bardzo wytrzymałego i lekkiego stopu magnezu. Materiał ten posłużył jednocześnie do przygotowania głównych przycisków, dla zachowania ich jeszcze większej niezawodności. Przy dokładniejszych oględzinach znajdziemy również komponenty tytanowe, jak również elementy wykonane z włókna węglowego - m.in. podstawka pod kciuk i palec wskazujący. Dzięki zastosowaniu powyższych materiałów myszka RAT Pro X+ waży jedyne 105 g.

Mysz szyta na miarę

RAT Pro X+ pozwala na pełną dowolność w wykorzystaniu poszczególnych komponentów. W ten sposób użytkownik może dostosować urządzenie do własnego stylu gry. Przykładowo można zdecydować między klasycznymi ślizgaczami teflonowymi lub ceramicznymi. Pokaźny wachlarz ustawień oferuje również scroll, od dostosowania poziomu naprężenia po prędkość, z jaką ma się obracać, nie wspominając już o trzech wymiennych otulinach.

Pełna niezawodność

Producent zdecydował się na zastosowanie uznanego sensora PIXART PMW3360, pracującego z maksymalną rozdzielczością do 12 000 DPI. Nie musimy ograniczać się wyłącznie do jednego sensora, ponieważ nawet ten element dowolnie wymieniamy. Częstotliwość pracy USB wynosi 1000 Hz, a przyspieszenie osiąga wartość do 50 G. Ponadto RAT Pro X+ oferuje przełączniki OMRON, posiadające gwarancję wytrzymałości do niebagatelnej liczby 50 milionów kliknięć.

Jeszcze więcej konfiguracji

Modyfikacja myszki wykracza poza fizyczną ingerencję. Odpowiedni sprzęt dla wymagającego gracza nie obędzie się bez stosownego sterownika. Dedykowane oprogramowanie ma umożliwić konfigurację wielu ustawień, a wbudowana pamięć pozwoli zapisać wszystkie profile konfiguracji. Przykładowo dla dziesięciu klawiszy dowolnie zdefiniujemy przyciski macro, jak również podświetlanie RGB dla trzech osobnych stref.

Sugerowana cena detaliczna myszki Mad Catz RAT Pro X+ oscylować będzie w granicach 750 zł.