Kosmiczny internet Amazona

Tylko 12 cali

Firma SpaceX nie jest jedynym przedsiębiorstwem planującym uruchomienie szerokopasmowych łączy internetowych z wykorzystaniem niskoorbitalnych satelitów. To samo zamierza zrobić Amazon w ramach własnego Projektu Kuiper. Koncern zaprezentował właśnie anteny, które mają być wykorzystane do odbierania sygnału z orbiterów.

Jak czarny krążek

Anteny mają średnicę 12 cali (30 centymetrów) – ich rozmiar jest taki sam jak wielkość klasycznej płyty winylowej. Właśnie to, zdaniem Amazona czyni anteny wyjątkowymi: są one mniejsze, lżejsze i tańsze niż starsze konstrukcje. Mimo to, jak zapewnia firma, są w stanie zapewnić prędkość transmisji rzędu 400 Mb/s i mogłyby służyć do odbierania sygnału wideo jakości 4K nawet z satelitów geostacjonarnych, znajdujących się ok. 35 tysięcy kilometrów nad Ziemią.

Konstelacja orbiterów planowana dla Projektu Kuiper będzie umieszczona znacznie niżej. W lipcu bieżącego roku amerykańska Federalna Komisja Łączności wydała Amazonowi zezwolenie na wystrzelenie 3236 niskoorbitalnych satelitów (LEO, Low Earth Orbit) na wysokość od 590 do 630 kilometrów. Miałyby one zapewnić charakteryzujące się niskimi opóźnieniami szerokopasmowe łącza do internetu na terenach, na których nie opłaca się budować klasycznej infrastruktury sieciowej (przewodowej lub radiowej).

Trochę liczb

Nima Mahanfar, starszy dyrektor ds. sprzętu i projektowania anten w Projekcie Kuiper, przedstawił najważniejsze parametry anteny wykorzystywanej w terminalu Amazona. Częstotliwość pracy podczas transmisji „w dół" (downlink) wyniesie od od 17,7 do 19,3 GHz; nadajniki (kierunek „w górę", uplink) zajmą zakres od 28,5 do 29,1 GHz.

Cała konstrukcja jest tzw. anteną o szyku fazowanym, w którym wykorzystywanych jest wiele nadajników/odbiorników ustawionych w postaci macierzy. Antena ma powierzchnię ok. 730 cm2. Maksymalna prędkość transmisji wyniesie 400 Mb/s.

W Projekt Kuiper ma zostać zainwestowane 10 miliardów dolarów. Amazon nie mówi jeszcze, kiedy zacznie choćby testować usługę na skalę taką, jak robi to już obecnie SpaceX ze swoim Starlinkiem, ani ile będzie kosztować skorzystanie z satelitarnych łączy do sieci. Dotychczas nie został wystrzelony ani jeden satelita z planowanej konstelacji.

fot. Amazon