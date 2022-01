Koty spowolnią internet satelitarny?

Futrzaki lubią ciepło

Okazuje się, że ogrzewane anteny Starlinka przyciągają lubiące ciepło koty. Zwierzęta układają się na antenach, które w chłodne dni delikatnie się nagrzewają, aby stopić śnieg, który mógłby przeszkadzać w odbiorze sygnału. Gdy kotów jest kilka, prędkość łącza do internetu znacznie spada, co utrudnia przesyłanie większych plików i strumieniowanie wideo.

Zaobserwowano, że koty nie układają się na antenach z konieczności, ponieważ większość z nich ma domy, do których po pewnym czasie się udają.



Zwierzęta korzystają z anten, które są ustawione na ziemi i łatwo się do nich dostać. Dlatego rozwiązaniem problemu powinno być zainstalowanie urządzenia poza zasięgiem kotów.

Starlink to część koncernu SpaceX Elona Muska, która jest operatorem satelitarnego systemu łączy do internetu. Celem Starlinka jest umożliwienie korzystania z sieci w najbardziej odludnych rejonach świata. Do dziś na orbicie umieszczono około 2 tys. satelitów, a docelowo ma ich być 12 tys.

fot. Bessi – Pixabay