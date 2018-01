Kruger&Matz – bezprzewodowe słuchawki KM 665

Konstrukcja modelu KM 665BT jest solidna i wytrzymała. Słuchawki posiadają wygodne kwadratowe nauszniki pokryte miękką eko skórą, które zarazem dobrze izolują od otaczającego hałasu, a jednocześnie sprawiają, że użytkownik kontroluje to, co dzieje się wokół niego. Muszle skrywające 40 mm przetworniki zawieszone zostały na metalowym pałąku, który z łatwością można dopasować do każdej wielkości głowy, zapewniając sobie doskonały komfort w czasie wielu godzin słuchania ulubionej muzyki.

Podobnie jak w przypadku designu, brzmienie bezprzewodowych słuchawek Kruger&Matz można również określić jako charakterystyczne. Wyróżnia się ono wysoką dynamiką i harmonią oraz dużym nasyceniem tonalnym z dominacją mocnego basu. Właśnie to sprawia, że wrażenia odsłuchowe w tym modelu słuchawek Kruger&Matz będą miłe dla ucha niezależnie od słuchanego gatunku muzycznego.

Posiadacze modelu KM 665BT mogą cieszyć się nie tylko dobrej jakości dźwiękiem, ale też dużą swobodą. Słuchawki wyposażone zostały w Bluetooth 4.1 o zasięgu do 10 m, dzięki czemu nie będą oni ograniczeni plączącymi się kablami, a umieszczone na dole muszli kontrolery umożliwią komfortowe sterowanie muzyką. Co więcej, model KM 665BT został wyposażony w mikrofon i przycisk do odbierania rozmów telefonicznych, który znacznie ułatwia obsługę połączeń.

Słuchawki KM665 BT dostępne są w oficjalnym sklepie Kruger&Matz w cenie 599 zł.