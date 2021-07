Kryptogórnicy z ukraińskiej Winnicy

Konsole do gier w górniczej służbie

Co ciekawe, do wydobywania urobku służyło ponad 3800 konsol do gier PS4; wcześniej nie odnotowano przypadków wykorzystywania ich w takim celu. Zdziwienie może być mniejsze, biorąc po uwagę fakt, że według serwisu Tom's Hardware nawet poczciwe Gameboye i leciwe maszyny Commodore (odpowiednio zmodyfikowane) służą z powodzeniem kryptogórnikom.

Rachunki za energię elektryczną nie martwiły inicjatorów przedsięwzięcia się z powodu podłączenia obiektu do miejskiej sieci energetycznej - oczywiście bez wiedzy i zgody jej operatora. Ten sprytny i na pozór genialny zabieg okazał się jednak nie do końca szczęśliwy. Nagły wzrost zużycia energii nie uszedł uwadze właścicielom winnickiej sieci, a następnie zainteresował organy ścigania, które podczas nalotu na kopalnię zarekwirowały pokaźną liczbę konsol PS4, procesory, karty wideo, notebooki, telefony, pendrive'y oraz dokumentację techniczną obiektu.

Jest moc

Oryginalne konsole PlayStation są wyposażone w procesory graficzne z 18 jednostkami obliczeniowymi o wydajności około 1,84 teraflopsa. Dla porównania – najszybszy superkomputer w Polsce, Prometheus działający na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej – ma moc obliczeniową ok. 2,4 petaflopsa.

Ulepszony model PS4 Pro charakteryzuje się mocą obliczeniową zwiększoną do 4,2 teraflopsa dzięki 36 jednostkom GPU. Obydwa warianty wyposażono w 8-rdzeniowe procesory AMD Jaguar, które teoretycznie mogłyby również zostać wykorzystane do wydobywania kryptowalut.

fot. Pixabay