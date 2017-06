Krypton 700 - nowy gamingowy gryzoń od Genesis

Gryzonia wyposażono w precyzyjny sensor optyczny PMW 3310, zapewniający możliwość ustawienia czułości myszki w zakresie od 400 do 7200 DPI. Dodatkowo przy pomocy przycisków pod scrollem gracz może szybko ustawić czułość na jeden z pięciu dostępnych poziomów.

Tyle możliwości

Producent chwali się też zaawansowanym oprogramowaniem gryzonia i wbudowaną pamięcią wewnętrzną. Dzięki nim gracz sam zmieni ustawienia myszki i zapisze je na jednym z profili, lub też ustawi makra, czyli kombinację kilku przycisków aktywowanych jednym przyciskiem - a jest pod czym je zapisywać, bowiem Krypton 700 posiada osiem przycisków.

Wygląd też jest ważny

Krypton 700 to już kolejny gryzoń od Genesis z podświetleniem RGB, ale za to pierwszy z funkcją Chroma. Zaawansowana technologia stojąca za efektami świetlnymi ma zapewnić niespotykanej jakości iluminację.

Mocny zawodnik

Genesis starał się przy tym, by jego nowy produkt był wytrzymały, stąd decyzja o wykorzystaniu przełączników OMRON, o żywotności do 20 mln. kliknięć. Prócz tego myszka została zaprojektowana tak, by zapewnić graczowi maksymalną wygodę użytkowania - cel ten ma pomóc osiągnąć ergonomiczny kształt Krypton 700 czy gumowana powierzchnia.

Cena detaliczna Kryptona 700, sugerowana przez producenta wynosi 149 zł.